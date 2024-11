Palmeiras tomou o lugar do São Paulo como referência na base, diz agente

"O Palmeiras tomou o lugar que por muitos anos foi do São Paulo, de referência nacional para todos os formadores na iniciação esportiva. Hoje, de Rondônia a Caxias do Sul, em qualquer escolinha, o que seus treinadores querem e nos pedem é para colocar um jogador no Palmeiras", disse Thiago.

"Além disso, é dos poucos clubes brasileiros que tem um trabalho estruturado e integrado para aceleração da promoção dos jovens diferenciados, que já começa antes mesmo de assinarem seu contrato de formação", acrescentou.

Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, que também gere a carreira de vários atletas — inclusive de Vitor Reis, zagueiro de 18 anos do Palmeiras, que deve se tornar na maior venda de um defensor no futebol brasileiro —, explicou por que o Palmeiras é visto com bons olhos.

"Diante de tudo o que vem acontecendo dentro e fora das quatro linhas, uma das melhores bases do país é a do Palmeiras, pelo projeto técnico apresentado em todas as categorias e pela estrutura que montou em seu centro de treinamento, além de uma filosofia de trabalho que premia os atletas", afirmou.