Seleção brasileira pode usar camisa vermelha? Veja o que diz o estatuto da CBF

A seleção brasileira deverá utilizar as cores vermelhas em seu segundo uniforme para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos. Tradicionalmente, a camisa reserva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) leva os tons azulados em sua confecção, semelhante àquele encontrado na bandeira nacional. O uso do vermelho no próximo ano, no entanto, pode ferir o estatuto da entidade.

Segundo informado pelo Footy Headlines, site referência em "vazar" camisas de clubes e seleções antes do lançamento, o uniforme 2 do Brasil será avermelhado e levará o logo da Jordan - que já foi estampado em camisas do Paris Saint-Germain, por exemplo -, no lugar do tradicional "Swoosh" da Nike.

A cor vermelha é comumente associada à marca, em função do primeiro tênis utilizado por Michael Jordan em parceira com a Nike (Air Jordan 1). Para que ela seja incorporada à CBF, no entanto, é preciso uma aprovação dos diretores já que, segundo o estatuto, não é permitida a utilização de cores que não estejam na bandeira - verde, amarelo, azul e branco.