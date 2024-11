Decepção também na Espanha, James pode deixar Rayo Vallecano, diz jornal

Sem gols e assistências até o momento, tem apenas um jogo como titular e não saiu do banco no último compromisso do Rayo no Campeonato Espanhol, contra o Alavés.

James, inclusive, já cogita deixar a Espanha em janeiro. A Lazio, da Itália, e equipes da Turquia surgem como possíveis destinos, segundo o jornal 'Marca', da Espanha.

Longe de condições físicas ideais, James repete o roteiro da passagem pelo São Paulo, além de Everton, Al-Rayyan e Olympiacos.

Curiosamente, o meia foi o pilar da seleção colombiana, na campanha finalista da Copa América. Eleito melhor jogador da competição, o camisa 10 fez um gol e deu seis assistências.

James Rodríguez passa longe de repetir o brilho de suas atuações pela seleção colombiana no clube espanhol e repete o roteiro visto em solo brasileiro.