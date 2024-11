Mauro Cezar: Depay sozinho não vai resolver em um Corinthians mal treinado

Você põe o Depay no Palmeiras, no Botafogo, no Atlético-MG, é uma coisa; no Corinthians é outra. Você põe num time forte, organizado, ele vai render muito mais. Mauro Cezar

Para o colunista, o Corinthians mostrou mais uma vez que é um time frágil e mal treinado sob o comando de Ramón Díaz.

No Corinthians, o Memphis consegue fazer algum brilhareco e poderia ter decidido, mas fica dependendo do dia do jogo, de uma inspiração, porque não existe estrutura como time.

O time do Corinthians é muito frágil, muito mal treinado. O trabalho do Ramón Díaz foi fraco no Vasco, escapou sabe-se lá como do rebaixamento, e agora é a mesma coisa. Mauro Cezar

Se perder o Dérbi, Ramón Díaz vai cair, diz Arnaldo Ribeiro

O clássico contra o Palmeiras é decisivo para a permanência de Ramón Díaz no comando do Corinthians, avaliou Arnaldo Ribeiro.