Flamengo tem Gabigol e Wesley no banco contra o Inter; veja as escalações

O rubro-negro tem 10 desfalques e Filipe Luís vai poupar Gabigol e Wesley, que começam no banco. David Luiz, De la Cruz, Carlinhos e Luiz Araújo estão no departamento médico. Arrascaeta e Léo Pereira levaram o terceiro amarelo e ficam fora. Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada.

As duas equipes fazem confronto direto pelo G4. O Flamengo é o quarto colocado, com 54 pontos, enquanto o Inter está em quinto, com 52. Os dois times venceram na última rodada e chegam embalados.

O jogo tem transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja as escalações