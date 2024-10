'Alta periculosidade': o que diz a polícia sobre presidente da Mancha Verde

Ainda de acordo com a investigação, Jorge é "idolatrado por parte da torcida devido suas atitudes e decisões afrontadoras para com as outras torcidas e com o Sistema de Justiça". A polícia anexou vídeos nos quais é possível ver integrantes da Mancha entoando gritos de ordem e exaltando a "tropa do Jorge".

"(...) conforme foi apurado por esta equipe e relatado, não resta dúvidas que Jorge é um indivíduo de alta periculosidade que tem uma influência grande dentro da torcida organizada Mancha Alvi Verde e que vem organizando eventos cada vez maiores, criminosos, perigosos, desastrosos, vergonhosos não só para o Esporte como para a Segurança Pública do Estado de São Paulo e do resto do país (...)", ressaltou a Polícia Civil.

O que aconteceu

O incidente que aconteceu no início da manhã de domingo (27) envolveu cerca de 120 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro. O caso foi inicialmente registrado na Delegacia de Mairiporã (SP), que apreendeu imagens de monitoramento e solicitou exames de IML às vítimas.

Uma parte dos responsáveis pelas agressões que mataram um homem e feriram outros 17 foi identificada pela Polícia Civil do estado de São Paulo através da emissão de sinais dos celulares dos suspeitos e imagens de câmeras de segurança da rodovia.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão as Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) para a identificação e responsabilização dos envolvidos.