Juizado do Torcedor vê emboscadas como 'efeito colateral' de torcida única

Na medida em que a torcida única tira esse perigo do estádio, da arena esportiva, mas, às vezes, acaba gerando situações pontuais de maior violência, que aconteceriam no estádio e acabam acontecendo numa estação de metrô, num terminal de ônibus, numa praça pública... Isso é inevitável. Na medida do possível, eu acredito que os órgãos de segurança pública estão atentos a isso, estão fazendo uma estratégia. Mas ainda assim é preferível que haja um ou outro evento atomizado, espalhado e menor num ou outro lugar.

José Fernando Steinberg, Juiz titular do Juizado Especial Criminal

"Se for para ter, é melhor que tenha um ou outro caso pequeno do que que exploda isso dentro de uma arena com 50, 60, 80 mil torcedores, que a desgraça é sempre é amplificada. Então, esse é um efeito colateral da torcida única. Todo remédio tem um efeito colateral. Esse é o efeito colateral, mas acho que ele é ainda menor e melhor de assumir esse risco do que você ter o conflito generalizado dentro de uma arena", acrescentou o desembargador.

TJSP que expandir torcida única para o Brasil

O Juizado Especial do Torcedor quer expandir o projeto de torcida única para o Brasil. A ideia é abrir diálogo com a CBF sobre o assunto nos próximos meses. Em reunião realizada no dia 18 de outubro, com membros do Poder Público e da Federação Paulista de Futebol (FPF), o Juizado do Torcedor também debateu os próximos passos a serem adotados para a empreitada.

Deliberamos abrir um diálogo com a Confederação Brasileira de Futebol para que isso possa ser espraiado, talvez para outros estados, outros tipos de eventos, como já ocorre aqui em São Paulo desde 2016.

Sérgio Antonio Ribas, Coordenador da Comissão do Juizado Especial do Torcedor

A medida gera polêmicas desde a sua implementação, mas o TJSP confirma que houve queda significativa nos números de brigas dentro dos estádios e se mostra satisfeito com os resultados nos quase oito anos de existência.