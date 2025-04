Amazonas e Atlético-GO empatam e resultado não é bom para ninguém na Série B

O Atlético-GO perdeu a chance de voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, pela quinta rodada, até saiu na frente, mas acabou ficando no empate com o Amazonas, pelo placar de 1 a 1, em duelo disputado fora de casa, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Marcelinho abriu o placar no final do primeiro tempo e Luan Silva deixou tudo igual de pênalti na segunda etapa.

O empate não foi bom para nenhum dos dois lados. Afinal, o Atlético-GO chegou ao quarto jogo sem vitória e segue no meio da tabela com seis pontos. O Amazonas, por sua vez, ainda não sabe o que é vencer na Série B, aparecendo na 19ª colocação, com dois pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O duelo foi bastante movimentado desde o início, com as duas equipes indo ao ataque em busca da vitória. A primeira boa chance veio do lado do Atlético-GO, quando Marcelinho cruzou e Sandro Lima cabeceou forte no travessão.