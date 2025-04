Paysandu segura empate com o CRB com um jogador a menos na Série B

Em partida equilibrada, Paysandu e CRB empataram por 1 a 1 na noite deste domingo pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, realizada no Mangueirão, em Belém (PA), contou com os dois gols no fim do primeiro tempo e expulsão de Leandro Vilela no início da etapa final, forçando o time paraense a jogar com um a menos.

O Paysandu segue sem vencer, com três derrotas e dois empates, conquistado nessas duas últimas rodadas. Com dois pontos, segue na zona de rebaixamento (Z-4). Já o CRB, que começou a competição com três vitórias seguidas, está há dois jogos sem vencer. Agora soma dez pontos, mas segue nas primeiras colocações, brigando pela zona de acesso (G-4).

O primeiro tempo foi movimentado do início ao fim. Borasi começou como o grande nome do Paysandu, com duas finalizações, ambas defendidas por Matheus Albino. Já o CRB tentou responder com chutes de fora da área e cruzamentos, mas sem tanto perigo.