Bola de Ouro: quem foi o último brasileiro a vencer a premiação?

O último brasileiro a vencer o troféu da Bola de Ouro, oferecido pela revista France Football, foi o meia Kaká, em 2007. À época no Milan, o jogador superou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Cotado como um dos favoritos para este ano, Vini Jr. não viajará para a cerimônia de premiação que acontece hoje (28), em Paris, a partir das 16h (de Brasília). A ausência do atacante é um indicativo que, apesar das expectativas, ele não deverá ser o vencedor.

O que aconteceu

Kaká vestia a camisa 22 do rossonero quando foi o destaque do título da Champions League, na temporada 2006/2007. De lá para cá, o Brasil ficou fora do topo.