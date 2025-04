Fluminense x Corinthians: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

Os dois clubes estão em situações muito parecidas na tabela do Brasileiro feminino. Mandante do confronto, o Fluminense ocupa a sétima colocação, com sete pontos. Do outro lado, o Corinthians tem a mesma pontuação, mas figura em quinto lugar pelos critérios de desempate.

Até aqui, as Brabas do Corinthians somam duas vitórias (contra Real Brasília e Juventude), um empate (contra Red Bull Bragantino) e uma derrota. O revés, inclusive, veio na última rodada contra o Palmeiras, na Fazendinha, por 2 a 1, e o Timão procura se recuperar nesta terça-feira.

Já o Fluminense bateu o Instituto 3B da Amazônia na primeira rodada e também ganhou do Juventude. O Tricolor carioca, por sua vez, perdeu para o Cruzeiro e, na última rodada, empatou com o Internacional em casa.