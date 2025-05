Sporting vira contra o Gil Vencente e pode ser campeão na próxima rodada do Português

Neste domingo, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Gil Vicente no Estádio José Alvalade, venceu por 2 a 1 e pode se sagrar campeão na próxima rodada. Maximiliano Araújo e Eduardo Quaresma marcaram para a equipe da casa, enquanto Félix Correia descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o Sporting alcançou 78 pontos, na primeira colocação, e pode garantir o título na próxima rodada. Isso porque ele encara o Benfica, segundo colocado, também com 78, na próxima e penúltima rodada. Caso vença, terminará na primeira posição mesmo em caso de derrota na última rodada devido aos critérios de desempate. Do outro lado, o Gil Vicente permaneceu com 32 somados, na 14ª posição.

O Sporting volta aos gramados no próximo sábado, às 14h (de Brasília), justamente quando recebe o Benfica, no Alvalade. No mesmo dia, mas às 16h30, o Gil Vicente visita o Arouca. Ambos os duelos serão válidos pela 33ª rodada do Português.