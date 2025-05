Vitor Roque se diz aliviado após desencantar pelo Palmeiras: "Vinha me cobrando"

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e assumiu de maneira momentânea a liderança do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Vitor Roque, que desencantou e enfim balançou as redes com a camisa do clube alviverde. O atacante se disse aliviado pelo tento.

"É uma sensação de alívio. Venho buscando esse gol desde que estreei, então estou muito feliz. Agradecer ao estafe do Palmeiras, todos os jogadores que me ajudaram nessa batalha. Estou muito feliz por esse gol", disse o jogador em entrevista à TV Globo.

"Atacante vive de gol. Vinha há alguns jogos sem marcar, estava me cobrando dia após dia. Graças a Deus e aos meus companheiros pude marcar. Estou muito feliz pelo gol e pela vitória", acrescentou.