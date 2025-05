Vitor Roque fala em alívio e revela cobrança por 1º gol pelo Palmeiras

O atacante Vitor Roque marcou o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras e definiu a vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o Vasco na tarde deste domingo. O centroavante falou do alívio de marcar que se cobrava pelo gol.

É uma sensação de alívio. A verdade é que vinha buscando esse gol há bastante tempo, desde quando estreei, então estou muito feliz de agradecer todo o estafe do Palmeiras, todos os jogadores que estiveram comigo nessa batalha, me ajudando e estou muito feliz. Atacante vive de gol, então vinha há alguns jogos sem marcar e ficava me cobrando, trabalhando dia após dia e graças a Deus pude marcar, graças aos meus companheiros também, ao professor Abel que me ajudou bastante, então estou muito feliz pelo gol e pela vitória.

Vitor Roque à 'TV Globo'

Vitor Roque marcou na segunda etapa após cruzamento de Estêvão. O jovem ficou com a bola após erro de Hugo Moura na saída de bola dentro da área e serviu o camisa 9.