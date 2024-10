Lema de Abel nunca foi tão necessário para o Palmeiras como nesta rodada

A "cabeça fria", lema de Abel Ferreira, nunca foi tão necessária nesta edição do Brasileirão: tanto para buscar o triunfo e poder virar líder antes do jogo do Botafogo, quanto para garantir que o time não perderá jogadores importantes para o clássico contra o Corinthians — que acontece na próxima segunda-feira (4), na Neo Química Arena. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do torneio, no Allianz Parque.

O que aconteceu

Palmeiras tem lista extensa de pendurados com sete nomes: Weverton, Vitor Reis, Fabinho, Estêvão, Piquerez, Murilo e Maurício. Piquerez (transição física) e Murilo (lesão na coxa) ainda não estão próximos de retornarem e não preocupam, mas Maurício avançou na recuperação da lesão no joelho, pode voltar a ser relacionado, e também corre risco de ter que cumprir suspensão no Dérbi.

Os nomes que mais preocupam entre os pendurados são Weverton e Estêvão — fundamentais para a atual campanha do Palmeiras no Brasileirão. O goleiro tem média de uma defesa difícil por partida e, segundo o índice Footstats, é o jogador mais valioso da competição.