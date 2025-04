PSG abre vantagem sobre o Arsenal com Dembélé garantindo vitória em Londres

Por Martyn Herman

LONDRES (Reuters) - O Paris Saint-Germain deu um importante passo para chegar à final da Liga dos Campeões graças a um gol de Ousmane Dembélé logo no início do jogo que selou a vitória por 1 x 0 sobre o Arsenal, em um jogo tenso de ida da semifinal, nesta terça-feira.

Dembélé chutou no cantinho logo aos 4 minutos de jogo após boa jogada pela ponta de Khvicha Kvaratskhelia, aproveitando o domínio do PSG nos estágios iniciais da partida, e a equipe do técnico Luis Enrique se manteve firme para levar uma vantagem preciosa de volta à capital francesa.