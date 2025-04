Alaba e Mendy vão passar por cirurgia e desfalcam o Real Madrid no Mundial de Clubes

A terça-feira foi de notícias ruins para o Real Madrid. Poucas horas após o zagueiro Rüdiger ser submetido a cirurgia no joelho e se tornar dúvida para o Mundial de Clubes dos Estados Unidos, agendado para junho, outros dois importantes defensores tiveram lesões graves constatadas e estarão fora da competição: os laterais Alaba e Mendy também serão submetidos a processos cirúrgicos.

Sofrendo com as lesões ao longo da carreira, o lateral-esquerdo Mendy vai parar por dois meses e meio. O jogador passou por exames de imagem nesta terça que diagnosticaram a ruptura do tendão reto femoral proximal do quadríceps direito.

Já Alaba, que atua como lateral e zagueiro, foi diagnosticado com ruptura do menisco interno do joelho esquerdo e será desfalque por ao menos dois meses, o que compromete sua participação no Mundial.