Zé Carlos estreou pela seleção em semi de Copa e fez sucesso com imitações

Zé Carlos foi marcado nos tempos de São Paulo por fazer várias imitações. Descontraído, ele alegrava tanto em momentos com os companheiros de time como também em participação em programas de TV.

Comecei com isso [imitações] no São Paulo brincando em concentração e fazendo palhaçada. Gostava de imitar galo, cachorro, coisas assim. Me lembro que antes da Copa do Mundo a imprensa me levou em uma feira para fazer algo como se eu tivesse que vender um peixe para o Zagallo. A ideia era vender 'seu peixe', fazer de tudo chamar a atenção para ver se o Zagallo convocava. Zé Carlos, em entrevista ao UOL em 2013

Ele comemorou a convocação para a Copa com seu tradicional canto de galo. No entanto, contou que podou as imitações durante a participação no torneio de seleções.