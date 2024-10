Scout particular e broncas de Gerson ajudaram Wesley a crescer no Flamengo

Uma mudança que Filipe Luís fez na chegada ao time principal do Flamengo foi colocar Wesley como titular. Cria da base, ele deixou para trás as duras críticas e a quase venda a um time da Itália para se consolidar. Com trabalho fora de campo e ajuda do "pai" Gerson, o jovem se destacou.

O que aconteceu

Wesley contratou um scout particular para melhorar os movimentos em campo. Ele conta com o serviço desde o segundo semestre deste ano e logo que sai das partidas já quer assistir os lances para entender onde acertou ou errou.