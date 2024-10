Estêvão se diz surpreso com Neymar após recorde e projeta parceria: 'Sonho'

Joia palmeirense, Estêvão disse que ficou surpreso com a atitude de Neymar após a quebra do recorde de jogador sub-17 com maior participação em gols no Brasileirão. Ele também destacou que será a realização de um sonho se vier jogar pela seleção brasileira ao lado do atacante de 32 anos.

O Neymar é uma grande referência pra mim. Tenho um sonho de jogar junto com ele, quem sabe na seleção. Seria a realização de um sonho e fico muito feliz por ele ter me repostado por eu ter batido o recorde dele, não esperava. Ele falou que torce muito por mim e eu torço muito por ele também.