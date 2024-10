Gerson supera 4 mil minutos em 2024 e quis jogar até doente no Flamengo

Gerson chegou para todos na hora e falou: 'Vamos, vamos correr por você [Bruno Henrique], vamos geral. Não baixa, nosso time não para'. Começou a falar e motivou todo mundo. Falou de saber sofrer e, se derem oportunidade, vamos atacar e matar o jogo. Ficamos fechados, com um a menos é foda. O clima estava hostil, jogar com um a menos... Mas a liderança que o Gerson puxou lá dentro de chamar o time para jogar pelo Bruno Henrique... Todos correram e saímos felizes com a classificação.

Wesley à FlaTV

Não é a primeira vez que o volante supera um problema de saúde para jogar. Assim que voltou da cirurgia no rim, Gerson reclamava quando era pouco utilizado. Mesmo com algumas dores ainda na região, o jogador queria voltar a entrar em campo e ser titular no Flamengo.

O camisa 8 não é o tipo de atleta que prefere ser poupado. Tanto que chegou a 40 jogos seguidos contando partidas pela seleção brasileira e pelo Flamengo.

Na semifinal contra o Corinthians, ele chegou a 4.005 minutos jogados na temporada. Isso sem contar os acréscimos das partidas. Caso atue os 90 minutos nos 11 jogos restantes, o Coringa fará de 2024 o ano que mais atuou pelo Fla.

No ano passado, o que mais jogou na carreira, ele fez 72 jogos e 5.371 minutos. Isso levando em conta o Olympique de Marselha e o Flamengo. Pelo rubro-negro, foram 60 partidas e 4.829 minutos em campo.

Nas últimas cinco derrotas do Flamengo, Gerson só começou como titular em duas. Das 49 partidas que atuou o ano, ele começou em 43 deles. Sempre que esteve no banco de reservas, o atleta foi utilizado.