Quais fraudes encontradas que impugnaram candidatos em eleição do Flamengo

No dia 14 de outubro, Wallim indicou as substituições e afirmou que "causou estranheza" alguns sócios afirmando que não haviam assinado os formulários. O membros da chapa estariam buscando entender o que houve, mas as pessoas já haviam sido substituídas. O candidato afirmou que o pedido de ratificação endereçado aos sócios "não encontra guarida no Estatuto do Clube e denota um tratamento não isonômico entre as chapas" e que o fato de a CPE ter solicitado tais ratificações "configura uma ameaça à licitude e transparência do processo eleitoral". A chapa também apontou uma suposta perseguição e coloca em dúvida a lisura dos procedimentos adotados pela CPE.

A CPE decidiu, por unanimidade, o indeferimento do registro. Em contato com o UOL, Wallim afirma que pediu uma apuração e sindicância sobre o fato. Ele dará uma entrevista na quarta-feira sobre o tema.

Vale dizer, a CPE recebeu a confirmação, em primeira pessoa, de que sócios não assinaram o documento apresentado pela chapa, que é intrínseco e necessário para que a Chapa pudesse se inscrever no pleito conforme artigo 151, inciso III, do Estatuto. Em português claro: as assinaturas foram falsificadas.

Repita-se para não haver dúvidas: não se trata de um vicio sanável, tal qual um erro material facilmente identificado e corrigível. Não se trata de uma pendência, falta de documento ou necessidade de esclarecimentos por uma chapa concorrente. Trata-se de uma tentativa de fraude que foi identificada, investigada e comprovada no âmbito da competência e das apurações efetuadas pela Comissão Eleitoral. Parecer da Comissão Eleitoral

Tradição & Juventude do Flamengo - Pedro Paulo

A chapa deixou de apresentar diversas certidões dos candidatos, incluindo protocolos, além de uma autorização assinada de sócios aptos a integrarem os corpos transitórios do CODE e COAD. Além disso, a CPE foi informada que Pedro Paulo não atende a condição de elegibilidade prevista no Artigo 154 do Estatuto, ou seja, cinco anos de vida associativa ininterrupta. A Secretaria do Clube informou que ele virou sócio em dezembro de 2019.