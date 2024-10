Filipe Luís testa Flamengo com até dois a menos e tem trocas para expulsões

Filipe Luís fez um movimento ousado ao tirar Gabigol para colocar Fabrício Bruno na classificação do Flamengo contra o Corinthians após a expulsão de Bruno Henrique. Se pegou muitos de surpresa no primeiro momento, a ideia já é estudada pelo treinador. Testando o time com até dois a menos, o ex-lateral já tem planejamentos para vários casos.

O que aconteceu

A escolha de Filipe influenciou diretamente no desenho do jogo. Sem um atacante, o Fla se fechou, povoou o meio-campo e deu a bola para um inoperante Corinthians tentar atacar. O resultado foi pouco sofrimento e segurança defensiva.

Filipe Luís tenta prever todas as possibilidades. Ele anota as situações e se planeja para os mais diferentes cenários dentro de uma partida. Estudar é uma das principais formas de trabalho do novo treinador, que gosta de levar dados, vídeos e demonstrar situações em campo nos treinamentos.