Corinthians cede empate ao Racing após show de Yuri, dilúvio e golaços

Como foi o jogo

O 1° tempo foi movimentado e teve golaço argentino, virada com ataque "on fire" do Corinthians e muita chuva. Salas abriu o placar em um lance de oportunismo logo no começo do confronto, mas Yuri Alberto respondeu com dois gols: primeiro, com uma grande ajuda de Memphis, e depois aproveitando o campo molhado para surpreender Arias. O detalhe ficou para a coragem de Ramón Díaz, que acionou o atacante Romero no lugar do lesionado volante Martínez antes do 2 a 1.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Na etapa final, Martirena esfriou uma até então enlouquecida Neo Química Arena com uma pintura que sucedeu um jogo totalmente diferente: truncado e com poucas chances de gol. Em raras oportunidades já nos minutos finais do confronto, Romero, Alex Santana e Memphis desperdiçaram finalizações e findaram qualquer chance de vitória.

Gols e destaques

Salas surpreende, faz golaço e imita Memphis. O Racing abriu o placar em um lance despretensioso ainda na casa dos 5 minutos, quando o goleiro Arias bateu para frente e Cacá, em dividida pelo alto, cortou de cabeça para trás. A bola caiu na direção de Salas, que deu um lindo toque de primeira, encobriu Hugo Souza e, na comemoração, imitou o gesto característico de Memphis ao colocar os dedos próximos ao ouvido: 1 a 0.