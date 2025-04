Bologna x Napoli Palpite: Onde Assistir, Horário e Escalações - 07/04

Do outro lado, o Bologna tende a ser mais produtivo no segundo tempo, onde a maior parte dos seus gols saem. Por isso, este palpite do Napoli abrir o placar no primeiro tempo faz sentido na F12.

Onde assistir Bologna x Napoli ao vivo – 07/04/2025

A partida entre Bologna x Napoli, válida pela 31ª rodada da Serie A, terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pelo streaming Disney+. O jogo será no Estádio Renato Dall'Ara, a partir das 15h45 (de Brasília).

Ficha do jogo: