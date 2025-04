Sporting x Braga Palpite – Onde Assistir, Horário e Escalações – 07/04

Do outro lado, o Braga tende a começar de forma mais contida. Fora de casa, foi ao intervalo em vantagem apenas 2 vezes em 13 jogos. Contra equipes do topo da tabela, costuma ser encurralado nos minutos iniciais.

Palpite 2: Ambas marcam

As duas equipes têm boa produção ofensiva. O Sporting marcou em todos os últimos 10 jogos e tem média de 2.31 gols por partida. O Braga, por sua vez, balançou as redes em 90% dos seus jogos fora nesta Liga.

Além disso, o mercado de BTTS (ambas marcam) foi vencedor em 48% dos jogos do Braga e 54% dos do Sporting. Com ataque em forma e defesas com espaços, esse cenário tende a se repetir nesta segunda.