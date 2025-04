Lutador tem lábio mutilado após derrota em estreia no UFC; imagem forte

No último sábado (5), Daniel Frunza fez sua estreia no Ultimate. Sua primeira disputa profissional na principal liga de MMA do mundo, porém, não foi como o atleta romeno planejava. Após levar um verdadeiro atropelo de Rhys McKee no primeiro round, em duelo válido pelo UFC Vegas 105, o lutador de 30 anos foi avaliado durante o intervalo e impedido de seguir na luta pela comissão médica da organização. O motivo? Seu rosto totalmente desfigurado, com destaque para um verdadeiro 'rasgo' em seu lábio superior, ferimento que assustou os fãs de MMA mundo afora.

Após o combate, 'Tigano', como é conhecido, foi levado diretamente para um hospital. O corte profundo em sua boca viralizou após Dana White compartilhar o 'antes e depois' da ferida via ferramenta 'stories' do Instagram. Posteriormente, o próprio Frunza utilizou suas redes sociais para exibir como o rasgo em seu lábio foi costurado pela equipe médica que o atendeu.