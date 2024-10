Torcedores do Peñarol presos fazem audiência de custódia; 260 são liberados

A Polícia Civil autuou e manteve presos 22 dos 283 torcedores do Peñarol detidos por cometerem atos de vandalismo na praia do Recreio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (23). O restante foi escoltado pela Polícia Militar até a divisa do Estado do Rio de Janeiro e responderá por crimes previstos no Estatuto do Torcedor.

O que aconteceu

Os uruguaios foram levados em ônibus à Cidade da Polícia ainda na tarde de quarta. Eles foram impedidos de assistir a goleada de 5 a 0 sofrida pelo Peñarol para o Botafogo, no Nilton Santos, pelas semifinais da Libertadores.

Aos poucos, um a um foi sendo identificado e autuado. Imagens de câmeras de segurança e também da imprensa foram utilizadas para ajudar nas investigações.