Polícia subestimou presença de torcedores do Peñarol em praia do Rio

O Peñarol disponibilizou 35 ônibus para levar torcedores do ponto de encontro ao estádio. Depois, asseguraria o retorno. Além disso, mais 20 ônibus vindos do Uruguai se somariam a esses já mencionados. Mesmo depois da confusão, alguns ônibus saíram da orla após o horário inicialmente combinado. Todos os uruguaios foram revistados e escoltados pela polícia.

As autoridades brasileiras já haviam alertado o clube sobre algumas práticas de segurança. Elas incluíam que torcedores sem ingressos não poderiam chegar a menos de 100 metros do estádio e também que qualquer torcedor identificado causando problemas seria preso imediatamente e precisaria arcar com os danos causados.

A Prefeitura do Rio afirmou ter sugerido outras alternativas por entender que a localidade traria problemas. A PM insistiu no Recreio. O Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, admitiu falha no planejamento e assumiu a responsabilidade, mas afirmou que qualquer lugar é adequado desde que se promova condições necessárias para segurança.

283 pessoas foram detidas após o caos instaurado na Praia do Recreio. A ação durou cerca de 1 hora e meia e teve furtos, saques a quiosques, depredação e veículos queimados.

No início da noite, 21 das 283 pessoas levadas à Cidade da Polícia já tinham sido presas. As acusações eram de porte de arma, racismo, roubo, associação criminosa, incêndio, dano qualificado e resistência à prisão. Seis ônibus lotados foram até o local para que os uruguaios prestassem depoimento. Entre esses detidos, 42 são mulheres.

Os torcedores que permanecerem presos vão ficar no Brasil para responder pelos crimes. Eles ainda podem ser deportados para cumprirem pena no Uruguai. Quem for liberado será escoltado para fora do Estado do Rio até a divisa com São Paulo. De lá, a polícia local assume o transporte até que cheguem ao país de origem.