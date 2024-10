Fumaça causada por foguetório da torcida atrasa início de Cruzeiro x Lanús

A partida entre Cruzeiro e Lanús, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, começou com 15 minutos de atraso, nesta quarta-feira (23), no Mineirão. As equipes empataram por 1 a 1.

O que aconteceu

A fumaça causada por um foguetório da torcida do Cruzeiro foi a 'culpada'. Cruzeirenses soltaram fogos e acenderam sinalizadores na entrada das equipes em campo.

A nuvem invadiu o gramado logo em seguida e criou 'clima de filme de terror'. O árbitro Andrés Matonte conversou com Cássio e Izquierdoz, capitães de Cruzeiro e Lanús, respectivamente, e decidiu adiar o apito inicial.