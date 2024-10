Cruzeiro leva empate do Lanús na semi da Sula e segue sem vencer com Diniz

O Cruzeiro segue sem vencer sob o comando de Fernando Diniz. A equipe soma três empates [Lanús, Libertad e Vasco] e uma derrota [Fluminense] desde a chegada do treinador.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana. Na quarta-feira (30), o Cruzeiro visita o Lanús, às 19h (de Brasília), pela partida de volta. Quem vencer avança à final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve Cruzeiro apático e salvo por centímetros. Mesmo em casa, o Cruzeiro não conseguiu se impor e mal conseguiu pressionar o Lanús, que controlou o ritmo da partida como quis. Os argentinos, inclusive, foram mais perigosos e até saíram na frente, mas o gol foi anulado por impedimento ajustado. Nem o susto fez a equipe comandada por Fernando Diniz aumentar o ritmo, levando o 0 a 0 para o intervalo.

A postura do Cruzeiro pareceu mudar no começo do segundo tempo, mas o bom momento não durou muito. A equipe brasileira voltou mais presente no campo de ataque e abriu o placar logo nos primeiros minutos, com Kaio Jorge. O desempenho voltou a cair após o gol. Crescendo de novo no jogo, o Lanús rondou a área de Cássio e conseguiu o empate em uma bola parada. O tento dos argentinos aumentou ainda mais os erros do Cruzeiro, que não conseguiu buscar a vitória.

Lances importantes e gols

Não valeu! Marcelino Moreno recebeu cruzamento em cobrança de falta, mas Villalba afastou. Na sobra, Bou matou no peito e finalizou, abrindo o placar para o Lanús. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento de Marcelino Moreno no momento da batida da falta.