Frossard: Lyanco jogou 'partidaça' sentindo tontura por 90 minutos

Ele sofre de alguns problemas de ansiedade, síndrome do pânico, ele já deu uma entrevista recente muito honesta e corajosa falando sobre o tema. E ontem ele falou isso na zona mista como se fosse algo normal: 'cara, eu joguei tonto os 90 minutos'.

Eu perguntei: 'tonto de girar a cabeça?' Ele falou: 'tonto, tonto, realmente acostumei a jogar assim, é algo que já vem acontecendo'. Guilherme Frossard

Mesmo com a cabeça girando, Lyando fez uma "partidaça" e só não foi o melhor em campo pela noite de gala de Deyverson, disse Frossard.

Ele até brincou: 'me deixa tonto mesmo até o final da Libertadores'. Foi uma partidaça do zagueiro-lateral do Galo. Guilherme Frossard

Hernan: Com Deyverson, Lyanco e Vera, janela assertiva pôs Galo na final