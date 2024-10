Zagueiro raiz? Dica de Tonhão fez jovem mudar de posição e chegar à Europa

Tonhão, ídolo do Palmeiras que morreu nesta terça-feira (22), ficou conhecido como um zagueiro raiz que não se produz mais no futebol brasileiro, mas poucos conhecem o seu lado como técnico — que não durou muito, mas que foi de extrema importância para um jovem que foi comandado por ele e hoje está no futebol europeu.

O Tonhão me deu uma oportunidade. Eu jogava como meio-campista, volante, e ele me disse: 'acredito que você tem potencial, é bom jogador, mas vindo com a bola de trás você tem muito mais a oferecer. Foi assim que ele me colocou para trás e me lapidou como zagueiro. Lucas Rafael, mais conhecido como Lucão, em entrevista ao UOL.

Tonhão cruzou o caminho de Lucas no sub-17 do Barueri. O ex-jogador era o técnico da equipe e Lucas jogava como meio-campista, mas após Tonhão observá-lo em campo, não pensou duas vezes em sugerir ao jovem para que ele mudasse de posição.