Palmeiras: Tonhão foi 'escudo' de Edmundo em quebra-pau e colecionou taças

Tonhão colecionou títulos com a camisa do Palmeiras e ficou marcado por tentar ajudar Edmundo em uma briga épica em clássico contra o São Paulo no Morumbi, em outubro de 1994.O ex-zagueiro morreu nesta terça-feira (22), aos 55 anos.

O que aconteceu

Tonhão surgiu como 'guarda-costas' de Edmundo na briga generalizada que teve início depois da expulsão do camisa 7 do Palmeiras e de Juninho Paulista, do São Paulo (veja mais abaixo).

A confusão começou depois que Edmundo foi provocado por Kalef João Francisco, diretor são-paulino, que estava no banco de reservas. O atacante palmeirense deu um tapa em Juninho e assim deu início a uma batalha épica entre titulares e reservas no gramado do Morumbi.