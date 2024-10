Médico da seleção avaliou Neymar antes do jogo de volta ao futebol

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, esteve in loco para avaliar Neymar antes do retorno do jogador aos gramados, pelo Al Hilal, nessa segunda-feira (21).

O que aconteceu

Lasmar foi quem fez a cirurgia para correção do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atleta — e de outras lesões adjacentes, como a do menisco.

O médico do Atlético-MG e da seleção fez consultas periódicas com Neymar e viajou para dar um olhar final antes da concretização do retorno aos jogos, pouco mais de um ano após a lesão.