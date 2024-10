'Futebol está com sorte': jornais reagem ao retorno de Neymar aos gramados

Neymar voltou ao futebol nesta segunda-feira (21) após 369 dias afastado por lesão no joelho esquerdo, na vitória por 5 a 4 do Al-Hilal sobre o Al Ain. Jornais reagiram ao retorno do camisa 10 aos gramados.

Veja as reações

"O futebol está com sorte", disse o Marca, da Espanha. "Neymar da Silva Santos Júnior (Mogi das Cruzes, 1992) está de volta". O jornal ainda escreveu que a demora causou dificuldade de ter esperança pelo retorno do brasileiro.

O também espanhol AS declarou a volta do camisa 10 como "mágica". "Retorno mágico de Neymar um ano depois! O Al Hilal é uma grande equipe com ou sem Neymar, mas o retorno de sua grande estrela deu ainda mais brilho à sensacional vitória na Liga dos Campeões frente ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, atual campeão asiático", disse o jornal.