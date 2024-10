Neymar volta após 369 dias com vitória do Al-Hilal em jogo maluco de 9 gols

Salem faz hat-trick! O atacante partiu em contra-ataque e soltou um míssil de fora da área, sem chance para Eisa, aos 30 minutos.

Neymar em campo! O brasileiro recebeu uma oportunidade após 369 dias sem jogar já no final do segundo tempo.

Zagueiro do Al-Hilal foi expulso aos 37 minutos. Al Bulayhi colocou o braço na bola, em lance de perigo por parte do Al Ain. Após revisão, o árbitro optou por expulsar o jogador.

Neymar quase anotou com primeiro toque na bola! O brasileiro chutou cruzado para forçar a defesa do goleiro do Al Ain, que evitou o tento do camisa 10 do Al-Hilal já no final do confronto.

Rahimi faz o segundo hat-trick do jogo! Aos 50 minutos, após pênalti marcado, o atacante marcou o quarto gol do Al Ain no confronto.

Ficha técnica

Al Ain 4 x 5 Al-Hilal

Competição: Terceira rodada da Liga dos Campeões da AFC

Local: Estádio Hazza bin Zayed

Data e hora: 21 de outubro de 2024, às 13h (de Brasília)

Árbitro: Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin

Gols: Renan Lodi, aos 26'/1ºT, Rahimi, aos 39'/1ºT, Milinkovic-Savic, aos 46'/1ºT, Salem Al-Dawsari, aos 50'/1ºT, Sanabria, aos 18'/2ºT, Salem Al-Dawsari, aos 20'/2ºT, Salem Al-Dawsari, aos 22'/2ºT, Salem Al-Dawsari, aos 30'/2ºT, Rahimi, aos 50'/2ºT

Amarelos: Koulibaly, Palacios, João Cancelo, Khalifah

Vermelho: Al Bulayhi