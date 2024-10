Van com torcedores do Flamengo tem vidro quebrado em chegada à Arena

Uma van com torcedores comuns do Flamengo sofreu um ataque a pedradas na chegada da Neo Química Arena. A semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, tem início marcado para as 16h (de Brasília).

O que aconteceu

A reportagem do UOL conversou com o motorista do veículo, que relatou o ataque perto da entrada do setor visitante da Arena. A van teve um dos vidros quebrados, mas ninguém ficou ferido.

Os flamenguistas saíram de Campinas, interior de São Paulo, e fizeram viagem tranquila até Itaquera. O trajeto até São Paulo durou pouco mais de uma hora.