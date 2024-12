Influencer explica barraco após flagrar o ex com outro homem: 'Fui traída'

Apoline, 32, se pronunciou após viralizar vídeo nas redes sociais em que ela tenta agredir o ex-marido, Vitor Andrade, após flagrá-lo na cama com outro homem.

O que aconteceu

Influencer aparece com uma vassoura na mão tentando agredir o homem que estava na cama com Vitor. Entretanto, Andrade consegue conter a ex-companheira e impede que ela agrida seu atual parceiro, que não teve a identidade revelada. Nas imagens, a famosa ainda chega a afirmar que Vitor não vai querer nada sério com o homem porque ele é um "viado pobre", e o rapaz rebate dizendo que Andrade o "ama". "Mas ele me ama", afirma.

Vídeo gerou repercussão nas redes e Apoline disse que vivia um relacionamento tóxico. Segundo contou, ela "perdeu a cabeça" ao flagrar o ex com o outro e disse que vivia um relacionamento tóxico com Andrade, que já havia sido traída anteriormente e que, mesmo após o término, ele teria lhe dado esperar de reatar o casamento.