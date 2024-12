Vitor Reis comemora temporada 'desafiadora' no Palmeiras em ano de estreia no profissional

Uma das revelações do Palmeiras nesta temporada, o jovem zagueiro Vitor Reis aprovou o seu desempenho em seu ano de estreia entre os profissionais. O jogador de apenas 18 anos ganhou oportunidades entre os titulares, acumulou suas primeiras 22 partidas na equipe principal e classificou sua temporada como "desafiadora".

"Foi uma temporada incrível para mim, além de desafiadora", afirmou o defensor. "Fico feliz em colher os frutos de todo o trabalho que tenho desenvolvido desde pequeno no clube. Tenho grandes expectativas para o próximo ano, espero continuar evoluindo cada vez mais."

O bom desempenho foi reconhecido nesta semana. Ele foi eleito o melhor zagueiro do ano pelo Troféu Mesa Redonda, concedido pela TV Gazeta. "É resultado de muito trabalho e dedicação. Estou no Palmeiras desde criança, sempre me entregando e dando o meu melhor pelo clube."

O zagueiro fez sua estreia entre os profissionais em junho deste ano. E não voltou mais a atuar nas categorias de base do clube. Ele marcou dois gols na temporada, sendo o primeiro logo no clássico com o Corinthians, pelo Brasileirão.

Vitor chegou ao clube paulista em 2016, com apenas 10 anos. O atleta possui um currículo vencedor nas categorias de base: Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Paulistas Sub-11, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, entre outras conquistas. O zagueiro também atuou como capitão da seleção no Mundial Sub-17 de 2023 e foi eleito, em outubro daquele ano, um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial, de acordo com o jornal britânico The Guardian.