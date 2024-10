Policiais são flagrados gravando festa de Memphis em gol do Corinthians

Policiais Militares foram flagradas filmando a comemoração de Memphis Depay no gol marcado contra o Athletico, na última quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Brasileirão. Eles estavam à beira do gramado da Neo Química Arena.

O que aconteceu

O grupo de policiais estava localizado entre os setores Leste e Sul da Neo Química Arena. Memphis Depay comemorou o seu gol em frente à torcida corintiana nos dois setores.

Alguns dos policiais aparecem com o celular na mão e direcionando as câmeras para a comemoração dos jogadores corintianos. Imagens do momento viralizaram nas redes sociais.