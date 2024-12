Fifa entregará trófeu para vencedor em todos os jogos da Copa Intercontinental; saiba detalhes

O Botafogo estreia na Copa Intercontinental nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, do México, no estádio 974, em Doha, no Catar, valendo vaga na semifinal do torneio. Apelidado de Derby das Américas, o vencedor do confronto ganhará taça e medalhas.

Para valorizar a competição após o lançamento do Super Mundial de 2025, a Fifa determinou que todos os jogos do Intercontinental terão entrega de troféu e medalhas para a equipe vencedora.

O vencedor de Botafogo x Pachuca irá enfrentar o Al-Ahly, do Egito, na Copa Challenger, no próximo sábado. O clube egípcio já conquistou uma taça nesta edição, após vencer o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, nas quartas de final, chamada de Copa África-Ásia-Pacífico.