CBF escala árbitro suspeito de xingar o Corinthians como VAR da semifinal

O Corinthians chegou a enviar um ofício para a CBF pedindo uma investigação após o árbitro atuar no VAR de Corinthians 3 x 2 Vitória. Na ocasião, Caio solicitou revisão para possível expulsão de Yuri Alberto ainda no 1° tempo, mas o profissional de campo reviu o lance e discordou, aplicando apenas o cartão amarelo.

O departamento jurídico pediu que Caio não fosse escalado para jogos do clube "em caráter preventivo". Além disso, reforçou que o perfil atribuído ao juiz tem "citações prejudiciais ao clube".

O Sport Club Corinthians Paulista através do diretor jurídico, Leonardo Pantaleão, encaminhou ofício à CBF pedindo apuração e investigação sobre as publicações em redes sociais divulgadas relacionadas ao árbitro de vídeo, Caio Max Augusto Vieira, que atuou na partida Corinthians x Vitória, com citações prejudiciais ao clube. O pedido solicita em caráter preventivo que a entidade máxima do futebol brasileiro não escale mais o profissional em nenhuma partida da equipe. Nota oficial do Corinthians

O UOL apurou que, após tomarem conhecimento da escala de arbitragem, membros da delegação corintiana ficaram apreensivos. Torcedores alvinegros também reclamaram nas redes sociais sobre a questão.