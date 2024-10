Talles Magno sobre eliminação do Corinthians: 'Faltou detalhe, mas dói'

O atacante Talles Magno, do Corinthians, analisou o empate por 0 a 0 que culminou na eliminação diante do Flamengo, nas semifinais da Copa do Brasil.

"Agradecer à torcida por todo apoio. Temos que aplaudir eles. Tivemos organização, concentração para fazer o gol, oportunidades também. Faltou pequeno detalhe, mas dói. Tivemos oportunidades, criamos e finalizamos bem ao gol. Faltou esse pequeno detalhe para sairmos vitoriosos hoje", disse o jogador, à TV Globo.

No jogo de ida, o Corinthians perdeu por 1 a 0 e precisava de pelo menos um gol para levar o confronto para a disputa de pênaltis.