'Ela cheira mal': tenista reclama com juíza, perde e é ironizada por rival

A árbitra não atendeu ao pedido e seguiu a partida, que acabou vencida por Boisson. A francesa cravou 2 sets a 0 em uma disputa bastante tranquila (6-0 e 6-3).

Horas depois da partida, Dart se desculpou com a adversária em seu Instagram. "Foi um comentário no calor do momento e eu realmente me arrependo. Não é assim que eu quero me comportar. Assumo total responsabilidade. Tenho muito respeito por Lois e pela forma com que ela competiu hoje. Vou aprender com isso e seguir em frente", escreveu.

A francesa, por outro lado, se aproveitou da polêmica para ironizar a oponente. Na mesma rede social, ela publicou uma foto colocando, em uma montagem, um desodorante em sua mão.

Assista ao momento e veja reações

Harriet DART 🇬🇧 called out to the referee, demanding that her opponent, Lois Boisson 🇨🇵, wear deodorant.



A totally surreal scene in Rouen. pic.twitter.com/cdhE9FfCeP -- 𝗧𝗘𝗡𝗡𝗜𝗦 👑 𝗡𝗘𝗪𝗦 🎾 (@TennisNewsRoyal) April 15, 2025