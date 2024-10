Corinthians se diz tranquilo em compra de Hugo e detalha conversa com o Fla

Estamos pensando nesse jogo, um espetáculo do futebol brasileiro, clássico. Sobre o Hugo, a parte do Corinthians está tudo em contrato. Existe o valor, existe a forma de pagamento que já tinha sido estabelecida, um contrato de quatro anos com o atleta. Claro que tem uma parte comercial nisso, que se fala muito da garantia, certamente o Corinthians vai providenciar também essa parte. Para nós é um caso que está totalmente tranquilo. No momento da conversa com o Flamengo foi tudo muito claro, tudo muito esclarecedor. A gente vai esperar todo esse tempo do jogo passar. Ainda temos tempo para exercer tudo isso. Então nós estamos muito tranquilos. E esperamos que hoje o Hugo consiga nos ajudar mais uma vez e fazer um grande jogo.

Fabinho Soldado também falou sobre o momento do time na temporada. O Corinthians briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas vem bem no mata-mata.