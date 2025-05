Santos se reapresenta após empate e pode ter trio de volta contra o Grêmio

Enquanto isso, o meio-campista Zé Rafael, que se recuperou de uma cirurgia na coluna, está sendo inserido aos poucos às atividades com bola junto ao restante do elenco. O lateral esquerdo Souza, também recuperado após cirurgia de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, também trabalhou com os demais jogadores em uma parte do treino com bola.

Por fim, o meia-atacante Álvaro Barreal iniciou na última quinta o processo de transição física, ainda sem contato com o elenco santista.

Na última quinta, Cleber Xavier não começou a sua trajetória como técnico da forma que gostaria. O Santos ficou apenas no empate de 1 a 1 com o CRB, em plena Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Brazão defendeu um pênalti e salvou os paulistas de uma derrota.