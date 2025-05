Santos confirma lesão e desfalque de Guilherme; trio pode voltar ao time

Em momento difícil na temporada, o atacante Guilherme vai desfalcar o Santos no domingo, contra o Grêmio. O jogador sofreu uma lesão no músculo obturador externo da perna direita e não terá condições de jogar em Porto Alegre, pela sétima rodada do Brasileirão.

A lesão de Guilherme foi confirmada pelo clube nesta sexta-feira, após exames de imagem. Ele já era dúvida desde que saiu mais cedo da partida contra o CRB, na noite de ontem, na Vila Belmiro. O atacante, que já iniciou tratamento no CT Rei Pelé, havia reclamado de dores no quadril após cobrar um escanteio.

O jogador, um dos principais do time na campanha que trouxe o Santos de volta para a primeira divisão em 2024, vive má fase dentro de campo. Longe de repetir as performances da temporada passada, se tornou alvo da torcida. Na quinta, após o empate com o CRB por 1 a 1, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, ele voltou a ser criticado por parte da torcida.