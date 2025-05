Guilherme tem lesão na perna direita constatada e vira desfalque no Santos

Final de #SANxCRB. pic.twitter.com/ZfIZl71eCE

? Santos FC (@SantosFC) May 1, 2025





Guilherme foi substituído no intervalo da partida contra o CRB, na última quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. O atacante sentiu dores no quadril ao cobrar escanteio e não seguiu em campo no segundo tempo, dando lugar a Deivid Washington.

Artilheiro do Santos na temporada, com 10 gols marcados, Guilherme não atravessa bom momento. O camisa 11, titular absoluto, não balançou as redes nos últimos 10 jogos do Peixe e vinha recebendo críticas pelas atuações aquém das expectativas.

O técnico Cléber Xavier tem até domingo, data do próximo jogo do Santos, para definir o substituto de Guilherme. O Peixe visita o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).