Dorival, Copa do Brasil e Brasileiro: Corinthians tem semana para recuperar ânimos após goleada

O Corinthians inicia a semana em baixa após a goleada sofrida no último domingo, mas precisará se recuperar para seguir competindo na atual temporada. O Timão terá dois compromissos importantes - um pela Copa do Brasil e um pelo Brasileiro - e conta com a provável chegada de Dorival Júnior para recuperar os ânimos.

No último domingo, o Corinthians foi dominado e goleado pelo Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada da Série A. Acertado com o clube desde a última sexta-feira, Dorival esteve no camarote do estádio para acompanhar o jogo e, inclusive, conversou com o elenco no vestiário antes da bola rolar.

A expectativa, assim, é que o treinador seja anunciado em breve pelo Corinthians e já possa ficar à beira do gramado no confronto diante do Novorizontino, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.